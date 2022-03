11.58 Covid, risale occupazione reparti, 14% I pazienti Covid in area non critica tornano a crescere: l'occupazione in reparto sale al 14% (un anno fa era al 42%) e in 24 ore aumenta in 9 Regioni. Sopra soglia 20% Calabria (34%), Umbria (29%), Basilicata (27%), Sicilia (25%), Puglia, Sardegna e Marche (21%). Nei dati dell'Agenzia per la Sanità, è stabile al 5% l'occupazione in terapia intensiva (12 mesi fa segnava 39%). Tutte le Regioni e le Province autonome sono sotto la soglia del 10%.