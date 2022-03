23/03/2022 21:05 Franco: "Momento critico per economia" 21.05 Franco: "Momento critico per economia" "L'attività economica rallenterà e per l'Italia la revisione rispetto alle ul- time stime della commissione europea (4,1%) potrebbe essere rilevante, L'in- flazione continuerà a salire". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco. "Il rischio è che la ripresa sia messa a rischio da scossoni dei mercati fi- nanziari", ha aggiunto Franco che ha parlato della necessità di mitigare lo shock energetico diversificando le fon- ti energetiche "anche ricorrendo nell' immediato a petrolio e carbone".