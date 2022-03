14.40 Xi a Johnson:creare condizioni per pace In una telefonata per i 50 anni di re- lazioni bilaterali Cina-Regno Unito, il presidente Xi ha assicurato al primo ministro Johnson che "la Cina รจ dispo- sta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo" per "incoraggiare la pace e promuovere i colloqui, creare le con- dizioni per una soluzione politica del- la questione e spingere per un rapido ritorno alla pace in Ucraina". In precedenza Johnson aveva annunciato l'invio a Kiev di altri 6mila missili e un finanziamento di 25mln di sterline per spese militari, riferisce la Bbc.