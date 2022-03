15.07 Di Maio: per Covid non solo aiuto russo "Quando l'Italia è entrata come primo paese nella pandemia ha ricevuto aiuti da tutti Paesi del mondo, da est a ovest. Dopo gli aerei russi ad esempio sono arrivati anche aerei ucraini". Co- sì il ministro degli Esteri, Di Maio, a Rainews 24, sulle accuse di ingratitu- dine dell'ambasciatore russo a Roma. Poi sottolinea: da Zelensky "aperture importanti" ma Putin "non dà segnali". Sulle sanzioni a Mosca no a "veti, sono sono l'unico strumento pacifico che ab- biamo per fermare questa guerra". "Ita- liani in Ucraina sono ora meno di 200".