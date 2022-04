22.10 Ucraina, Nato proteggerà tutti alleati "Un attacco ad un alleato scatenerebbe una risposta della Nato".E' questa la 'linea rossa invalicabile'che la Russia deve aver ben presente". Così il segretario dell'Alleanza Atlan- tica,Stoltenberg, in collegamento video a 'Che Tempo che Fa'."La Nato ha la re- sponsabilità di proteggere tutti gli alleati. Uno per tutti, tutti per uno", ha ricordato. "L'invasione dell'Ucraina ha cambiato la politica di sicurezza dell'Europa e ne parleremo nel vertice della prossima settimana",ha sottoline- ato.Bene Italia su aumento spese difesa