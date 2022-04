12.45 Covid, Agenas: sale occupazione reparti In 24 ore l'occupazione dei posti nei reparti in 'area non critica' per pa- zienti con Covid-19 è salita dell'1%, raggiungendo il 16% (un anno fa era al 43%).Questi i dati Agenas del 4 aprile. E in 7 Regioni il dato supera il 20%. L'occupazione delle terapie intensive è invece stabile al 5% (un anno fa era al 41%). L'occupazione dei posti in area medica diminuisce in Basilicata e in Molise. L'occupazione delle terapie intensive diminuisce in Abruzzo, Basilicata, Cam- pania,Emilia Romagna, FVG, e Sicilia.