3.00 Pentagono, rischio amplimento conflitto "Ci troviamo a fronteggiare due potenze globali: la Cina e la Russia, ciascuna con significative capacità militari ed entrambe volte a cambiare le regole ba- sate sull'attuale ordine mondiale". Così Mark Milley capo di stato maggiore in una audizione parlamentare."Stiamo entrando in un mondo che sta diventando più instabile e il potenziale per un significativo conflitto internazionale sta aumentando,non riducendosi".L'inva- sione russa è "una minaccia alla sicu- rezza dell'Europa e forse del mondo",ha aggiunto Milley.