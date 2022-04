08/04/2022 13:53 Fao:prezzi alimentari +12,6% in un mese 13.53 Fao:prezzi alimentari +12,6% in un mese La guerra fa volare i prezzi mondiali dei prodotti alimentari: a marzo +12,6% rispetto a febbraio,il livello più alto di sempre. Lo rileva la Fao. I prezzi mondiali del grano segnano +19,7%, aggravati dalle preoccupazioni per le coltivazioni Usa. Il mais è au- mentato del 19,1%,prezzo record insieme a quello dell'orzo e del sorgo. L'olio di girasole,di cui l'Ucraina è il prin- cipale esportatore,segna +23,2%. Negli ultimi 3 anni, Russia e Ucraina insieme hanno esportato rispettivamente il 30% e il 20% di grano e mais nel mondo.