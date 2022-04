16.52 Von der Leyen:Bucha,umanità in frantumi "Qui a Bucha abbiamo visto l'umanità andare in frantumi.Tutto il mondo è con Bucha oggi". Così la presidente della Commissione Ue von der Leyen, in visita con l'Alto Rappresentante Esteri Borrel nella città ucraina dove sono stati massacrati oltre 300 civili. "Qui è successo l'impensabile. Abbiamo visto il volto crudele dell'esercito di Putin, la sconsideratezza e la spieta- tezza di chi ha occupato la città", ha aggiunto.