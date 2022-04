BLESSIN: "ACERBI MERITAVA IL ROSSO" "Abbiamo iniziato bene, poi c'è stato quell'episodio, per me era fallo netto su Piccoli. Ho sentito dire fosse fuori area, ma dal mio punto di vista rimane il rosso per Acerbi". Così il tecnico Blessin torna sul controverso episodio per il quale i rossoblù hanno protesta- to nel 1° tempo della sfida contro la Lazio, persa 1-4 a Marassi. "Creiamo, ma non riusciamo a fare gol. Manca il killer instinct, così come il coraggio nel difendere alto. Ora non vedo l'ora che arrivi la prossima, ci sono ancora tre punti di distacco dal Cagliari e con sei partite da giocare. Speriamo di tornare in carreggiata".