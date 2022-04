19.22 Covid, 28.368 casi e ancora 115 vittime In calo i nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, 28.368 rispetto ai 53.253 del giorno prima, ma con solo 192.782 tamponi processati (-160mila). Il tasso di positività giù al 14,7%. Ancora 115 vittime, +25, 160.863 totali Crescono i ricoveri ordinari, +218, e le terapie intensive, +1, con 30 in- gressi del giorno. La regione più colpita il Lazio, +3.780 casi, in Emilia Romagna 2.909 e in Campania 2.862.