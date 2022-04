12.28 Covid, aumentano ricoveri in 10 Regioni Dopo una leggera flessione, risalgono i ricoveri di pazienti Covid nelle aree non critiche. In 10 Regioni รจ al 16% rispetto al 41% di un anno fa. Il picco in Sicilia e Basilicata con il 27%, seguite da Abruzzo (23%), Lazio (19%), Molise (17%) Emilia-Romagna (15%), Friuli-Venezia Giulia (12%), Lombardia (11%), Valle d'Aosta (10%) e provincia autonoma di Bolzano (9%). Secondo l'Agenas, resta stabile al 5% l'occupazione delle terapie intensive: solo la Sardegna (al 13%) supera la soglia di allerta del 10%.