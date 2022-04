12.40 Putin: "Su Ucraina non c'era scelta" Parlando dal cosmodromo di Vostochny, dove è in visita col presidente bielo- russo Lukashenko, il presidente Putin ribadisce: sull'Ucraina "ovviamente non avevamo scelta, è la decisione giusta. Ciò che stiamo facendo è aiutare, sal- vare le persone da una parte, e dall' altra lavoriamo per la sicurezza russa" Poi: "La Russia non si chiuderà, nel mondo moderno è totalmente impossibile isolare rigorosamente un Paese così grande, Lavoreremo coi partner che vo- gliono interagire".Infine: obiettivo di proteggere il Donbass sarà raggiunto.