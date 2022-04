16.40 Tar:"Non rispetta regole,via immigrato" Il Tar Liguria ha bocciato il ricorso di un albanese contro Questura di Savo- na e Viminale, che non gli hanno rinno- vato il permesso di soggiorno per una condanna a 3 anni per cessione di stu- pefacenti. Secondo il Tar, è legittimo che la Que- stura non rinnovi il permesso di sog- giorno all'immigrato e lo faccia rien- trare in patria con la famiglia. Anche se residente in Italia da 13 anni e con regolare contratto di lavoro, perché "non ha interiorizzato le regole essen- ziali del vivere civile".