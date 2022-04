22.20 Franco: lavoriamo a tetto prezzo gas Un'ipotesi per affrontare l'inflazione "molto preoccupante" è "fissare un tetto, o prezzo definito, al gas in particolare. E' una delle riflessioni in corso, il ministro Cingolani ci sta lavorando e l'Italia si sta impegnando a livello Ue" perché "l'ideale è una soluzione europea".Così il ministro dell'Economia in audizione sul Def. Franco ha spiegato che in Italia "si è definito che il nuovo gas estratto sia venduto a un prezzo che tenga conto dei costi di produzione.E' un passo ma bisogna proseguire su questa strada".