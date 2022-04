23.05 Nehammer:"Sì di Putin a indagini Bucha" Il presidente russo Vladimir Putin è disposto a collaborare con un'indagine internazionale sui crimini di guerra in Ucraina di cui sono accusate le forze armate russe. Lo ha dichiarato alla Nbc il cancelliere austriaco Karl Nehammer. Putin "mi ha detto che da un lato col- laborerà e dall'altro che non si fida del mondo occidentale", afferma Neham- mer il quale è stato l'unico leader oc- cidentale che ha incontrato Putin dopo l'inizio della guerra in Ucraina. L'in- tervista verrà trasmessa integralmente domani.