21.58 Molisana trovata morta in Lussemburgo Una donna di 46 anni, di nazionalità italiana e originaria di Petacciato nel Molise, è stata trovata morta in Lus- semburgo all'interno del ristorante in cui lavorava. Gli inquirenti sospettano un omicidio. La donna era emigrata in Lussemburgo da tempo. Il suo corpo è stato trovato nel seminterrato del ristorante che si tro- va nel quartiere di Kirchberg. Le auto- rità lussemburghesi in un comunicato hanno fatto sapere di non "escludere al momento la responsabilità di terzi nel decesso della donna".