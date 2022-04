22.22 E' morto il grande pianista Radu Lupu Lutto nel mondo della musica classica. Il grande pianista Radu Lupu è morto all'età di 77 anni. Nato in Romania, a- veva portato la sua arte in tutto il mondo. Si era esibito moltissime volte in Italia, dove aveva ricevuto il Pre- mio Abbiati della critica nel 1989 e nel 2006, e il Premio Internazionale Benedetti Michelangeli nel 2006. Vincitore di tre importanti concorsi pianistici, Lupu aveva conquistato ra- pidamente fama mondiale. Grande inter- prete di Mozart, Beethoven e Schubert, aveva frequentato anche autori del '900