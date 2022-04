9.30 Ucraina,Macron: Alto rischio escalation Il rischio di una escaltion del con- flitto Mosca-Kiev è alto.Così il presi- dente francese,Macron, al Corsera. "I 2 pericoli sono l'escalation verticale e quella orizzontale. La prima consiste nel(...) ricorso ad armi non convenzio- nali, dalle chimiche alle nucleari.L'e- scalation orizzontale è la cobellige- ranza di Paesi alleati o altre potenze" Occorre fermare "la guerra",afferma.Ol- tre alle "sanzioni, dobbiamo continuare a parlare ai nostri partner nel Golfo, in India, in Cina per evitare una di- sgregazione del mondo".