7.00 Terremoto in Bosnia, un morto e feriti E' di un morto e numerosi feriti il bi- lancio provvisorio del sisma di ieri sera in Bosnia-Erzegovina. La vittima è una giovane donna di Stolac,in Erzego- vina (sud del Paese) vicino all'epicen- tro del sisma, di magnitudo 5.7. Diversi i feriti negli ospedali di Mo- star, città storica capoluogo dell'Er- zegovina in cui in molti hanno passato la notte all'aperto.Danni a vecchi edi- fici e alle auto colpite da calcinacci, ciminiere crollate.Il terremoto è stato avvertito anche in gran parte dell'Ita- lia,dal Friuli fino a Campania e Puglia