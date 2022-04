15.18 Covid:calano ricoveri,stabili Intensive Diminuisce l'occupazione di pazienti Covid nei reparti, dal 16 al 15%, meno della metà rispetto a un anno fa (33%). Sono i dati dell'Agenas. Stabili le terapie intensive al 4%,con- tro il 33% dello scorso anno. In 4 Regioni si supera la soglia del 15% per i ricoveri in reparto: Basili- cata (20%), Marche (18%), Molise (19%), Campania (17%).