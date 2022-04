8.46 Kiev,Kuleba: Mosca avverte la sconfitta Per il ministro degli Esteri ucraino Kuleba l'avvertimento del ministro rus- so Lavrov del rischio di piombare in una terza guerra mondiale dimostra che Mosca "percepisce la sconfitta". "La Russia perde l'ultima speranza di spaventare il mondo" per il sostegno a Kiev. "Da qui - afferma su Twitter - il discorso di un 'reale' pericolo di una Terza Guerra Mondiale. Questo significa solo che Mosca avverte la sconfitta in Ucraina. Pertanto,il mondo deve raddop- piare il sostegno all'Ucraina in modo da salvaguardare la sicurezza europea".