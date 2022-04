12.35 Covid,Agenas:più ricoveri in 12 Regioni Nei nuovi dati di Agenas, l'Agenzia na- zionale per la Sanità, l'occupazione o- spedaliera di pazienti Covid è stabile al 16% (contro il 32% di un anno fa). Il dato cresce in 12 Regioni: Abruzzo (ora al 24%), Sicilia (23%), Basilicata e Molise (22%), Liguria (21%), Sardegna (20%), Marche (19%,) Emilia Romagna (17%), Provincia autonoma di Trento (16%), Friuli Venezia Giulia (13%), Lombardia (12%) e Pa di Bolzano (8%). Stabile al 4% l'occupazione nelle In- tensive (anch'esse al 32% un anno fa).