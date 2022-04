19.20 Roma, cade da impalcatura muore operaio Incidente sul lavoro a Roma dove un operaio di 51 anni è caduto da una im- palcacatura morendo sul colpo. L'uomo è precipitato dal quarto piano, in via Toscana. L'uomo stava lavorando nel rifacimento della parte esterna di un palazzo nei pressi di Castro Pretorio, in una zona centrale della Capitale, non lontano da via Veneto. Sul posto sono presenti i poliziotti del commissariato di Castro Pretorio e della polizia scientifica.