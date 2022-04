23.00 Usa, 670 mln per crisi alimentare mondo Gli Stati Uniti stanzieranno 670 milio- ni di dollari per combattere la crisi alimentare globale causata dall'inva- sione russa dell'Ucraina. Lo ha annunciato il Segretario di Stato americano, Blinken. I fondi arriveranno dal dipartimento dell'agricoltura e dall'agenzia statu- nitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). Del totale, 282 milioni saran- no destinati a sei paesi del Corno d' Africa: Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Yemen.