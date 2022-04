21.10 Meloni: Campo conservatori? Maggioranza "Il campo dei conservatori può conqui- stare la maggioranza e oltre degli ita- liani. I progressisti ci hanno raccon- tato in questi anni un mondo che non esisteva,una globalizzazione senza regole: noi vogliamo tornare al reali- smo e al buonsenso". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni al Tg1, rispondendo alla domanda su dove possa arrivare il campo dei conservatori. "Spero che Salvini e Berlusconi voglia- no costruire questo campo con me. Se lo vogliono fare allora bisogna sempli- cemente darsi delle regole", ha detto.