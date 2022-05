13.42 Landini:aiuti condizionati alle imprese "Si diano gli aiuti alle imprese, ma condizionati a chi investe, non licen- zia, non delocalizza". Così il segreta- rio Cgil Landini, dalla manifestazione del Primo Maggio,ad Assisi."Bisogna au- mentare i salari,rinnovare i contratti" Sottolinea "il male della precarietà. Bisogna cambiare le leggi balorde fatte in questi anni".Propone "un'unica forma di contratto d'inserimento, basato su formazione e stabilità".Infine,"il mon- do del lavoro è per la pace e contro qualsiasi guerra". No all'aumento d'in- vestimenti nelle armi.