8.47 Borrell: riserve russe per ricostruire L'Ue dovrebbe impadronirsi delle riser- ve russe per ricostruire l'Ucraina.Così Josep Borrell,l'Alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica e- stera,intervistato dal Financial Times. Borrell ha affermato che gli Stati Uni- ti hanno preso il controllo di miliardi di dollari di beni appartenenti alla banca centrale afgana, in parte per risarcire potenzialmente le vittime del terrorismo e per gli aiuti umanitari al Paese, e che sarebbe logico considerare passi simili con le riserve russe."Sa- rei molto favorevole perché è logico".