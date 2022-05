10.39 G7,Borrell:altri 500mln a Kiev per armi "Forniremo maggiore sostegno all'Ucrai- na, compreso quello militare. Annuncerò che l'Ue fornirà una nuova tranche di 500 mln di euro che porterà il sostegno militare totale a 2 mld". Così l'Alto rappresentante per la Politica estera Ue, Borrell, al suo arrivo alla riunio- ne dei ministri degli Esteri per il se- condo giorno del G7, in Germania. "Il lavoro sull'embargo al petrolio (russo ndr) continua", ha dichiarato. "Sono sicuro che avremo un accordo. Ci serve e lo avremo. Dobbiamo liberarci dalla dipendenza dal petrolio russo".