10.50 Helsinki-Oslo in Nato,Mosca:"Reagiremo" "La Russia non ha intenzioni ostili in relazione alla Finlandia e alla Svezia" ha detto il vice ministro degli Esteri Grushko. Lo riferisce l'agenzia Inter- fax. Grushko ha però dichiarato che l'inten- zione dei due Paesi di aderire alla Na- to "non rimarrà senza una reazione po- litica". Ed ha aggiunto che "è presto per parlare di dispiegamento delle for- ze nucleari russe nella regione balti- ca" a proposito dell'eventualità del loro ingresso nella Nato.