14.45 Putin: armi batteriologiche di Kiev-Usa "L'Ucraina ha creato,sotto il controllo Usa,alcune componenti di armi batterio- logiche". "Sono state ottenute prove documentate che venivano creati, vicino ai nostri confini, laboratori di armi biologiche". E' la denuncia di Putin. "L'espansione della Nato è artificiale. La Russia non ha problemi con la Fin- landia e la Svezia,la loro possibile a- desione non crea alcuna minaccia.La ri- sposta dipenderà dalle infrastrutture". Ma la Nato è usata "come strumento di politica estera dagli Usa in modo ag- gressivo.Kiev ha reso dei nazisti eroi"