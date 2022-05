12.24 Droga e armi, 30 arresti in Lombardia Trenta persone sono state arrestate dai carabinieri in varie province lombarde, su ordine del Gip di Monza. Le accuse a vario titolo vanno da traf- fico e illecita detenzione di armi da guerra e comuni, a detenzione e traffi- co di stupefacenti, rapina, estorsione, furto, ricettazione e riciclaggio. Si tratta di un vasto gruppo criminale che ha costituito una rete di spaccio di droga e di traffico di armi,destina- te a criminali residenti in provincia di Milano e nel resto della regione.