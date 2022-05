20.54 Usa,Powell:lotta inflazione no indolore "Se l'economia continua con la perfor- mance prevista, un aumento dei tassi di interesse di mezzo punto è sul tavolo". Così il presidente della Fed, Powell, sottolineando che l'economia e il mer- cato del lavoro statunitense restano forti. La guerra in Russia sta compli- cando le azioni di politica monetaria, ha affermato,i lockdown in Cina stanno spingendo al rialzo l'inflazione. La Fed "continuerà ad alzare i tassi fin quando non vedrà l'inflazione scendere in modo chiaro e convincente",ha assi- curato. Obiettivo è stabilità prezzi.