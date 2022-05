18.25 Ferrero a giudizio, ma torna in libertà L'ex presidente della Sampdoria e im- prenditore,Massimo Ferrero,è stato rin- viato a giudizio.Lo ha deciso il Gup di Paola (Cosenza). Ferrero, detto "er Viperetta", è stato rinviato a giudizio insieme ad altri 8 imputati nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento di alcune società del gruppo Ferrero, con sede in Calabria. Il giudice ha revocato gli arresti do- miciliari a Ferrero, accusato di banca- rotta fraudolenta.Resta invece l'inter- dizione dalle attività imprenditoriali.