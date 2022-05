7.00 Biden: crescono rischi di altre guerre L'attuale guerra in corso tra Russia e Ucraina accresce il bisogno di una re- gione indo-pacifica libera da conflitti interni. Lo ha detto il presidente ame- ricano Biden, a Tokyo per presiedere la riunione Quad che ospita le delegazioni di Giappone e Stati uniti e i premier di India e Australia. Secondo Biden l'accordo tra i paesi del Quad non è "moda passeggera" e l'inten- to è che prosperi per anni. Gli fa eco il giapponese Kishida:"Nessun paese do- vrebbe trovarsi nella situazione dell' Ucraina in questa parte del mondo".