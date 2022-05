13.20 Csc: stop gas russo, -2% Pil per 2 anni Il blocco alle importazioni di gas dal- la Russia avrebbe un "impatto pesante", che causerebbe "una forte carenza di volumi di gas per industria e servizi e un aumento addizionale dei costi ener- getici". Lo sostiene il Centro studi di Confindustria, che ricorda come la Rus- sia sia il nostro principale fornitore di gas, e parla di shock "sull'economia italiana già indebolita". Secondo Viale dell'Astronomia "l'impat- to totale sul Pil in Italia, nell'oriz- zonte 2022-2023, è stimabile in quasi un -2% in media all'anno".