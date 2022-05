7.56 Maltempo, allerta gialla in 10 Regioni Ancora maltempo sull'Italia. Allerta gialla della Protezione civile per Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Mar- che, Lombardia, Piemonte, Toscana, Ve- neto, Sicilia e Umbria. Temperature in calo, ma lo scontro tra l'aria polare e quella calda portata da Hannibal po- trebbe generare temporali intensi e grandine, cosa che preoccupa Coldiretti per i danni alle coltivazioni. Ieri pomeriggio strade e abitazioni al- lagate in alcune zone di Palermo. Gran- dinate nel Pavese e nella Bassa Berga- masca con danni e disagi.