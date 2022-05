13.12 Papa: preghiamo per la pace,dono atteso Durante il Regina Coeli in piazza San Pietro, il Papa ricorda che oggi si ce- lebra l'Ascensione. "Gesù sale al Padre per intercedere a nostro favore", dice Francesco. "Impariamo a intercedere per le sofferenze del mondo, per la pace". Il 31 maggio, nella Basilica di S.Maria Maggiore, "in collegamento con santuari in altri Paesi, pregheremo il Rosario per la pace,dono che il mondo attende". Annuncia un Concistoro il 27 agosto. Farà 21 nuovi cardinali: 5 saranno ita- liani (2 'elettori',3 ultraottantenni).