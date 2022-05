12.28 Addio a Smuraglia, guidò Ass.Partigiani E' morto il presidente emerito dell' Anpi Carlo Smuraglia. Lo annuncia l'As- sociazione nazionale dei partigiani:"Il suo nome resterà nella storia di questo Paese", si legge in un post sui social. Presidente Anpi dal 2011 al 2017, Smu- raglia, che avrebbe compiuto 99 anni in agosto, è stato partigiano, avvocato e politico, con Pci e poi Ds. E'stato do- cente di Diritto del Lavoro a Milano e Pavia. In Lombardia è stato consigliere e presidente del Consiglio regionale. Al Csm nel 1986-1990; 3 legislature in Senato e 7 anni a guida Commiss.Lavoro.