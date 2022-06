22.10 Elicottero disperso tra Emilia-Toscana Ricerche in corso sull'Appennino tosco- emiliano, al confine tra le province di Modena e Lucca, per un elicottero disperso. A bordo sei passeggeri stra- nieri e il pilota italiano. Il velivolo รจ decollato stamani intorno alle 10 dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca). Era diretto a Ca- stelminio di Resana,nel Trevigiano, per portare alcuni buyer in azienda. Le ri- cerche si concentrano sulla zona appen- ninica, in particolare tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe, investita da maltempo. E' una zona molto impervia.