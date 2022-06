15.40 Gas,Eni entra in mega progetto in Qatar Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto (Gnl) in Qatar. La società italiana è stata infatti selezionata da QatarEnergy come nuovo partner internazionale per l' espansione del progetto North Field East, nel paese del Golfo. Lo annuncia Eni in una nota precisando che l'ac- cordo di partnership per la creazione della nuova joint venture è stato si- glato oggi, in una cerimonia ufficiale. L'ad Descalzi: l'accordo "è una signi- ficativa pietra miliare per Eni, si in- serisce in obiettivo diversificazione".