11.10 Speleologa in grotta,soccorsi al lavoro Sono in corso da ieri sera le operazio- ni di soccorso di una speleologa 41enne caduta e ferita a 120 metri di profon- dità nella Grotta Rotolo a Monopoli (Bari). Al lavoro oltre 40 tra tecnici, medici e operatori sanitari del soccor- so alpino e speleologico provenienti da Puglia, Basilicata e Campania. Sebbene abbia riportato una frattura al braccio, la donna è in buone condizioni di salute e, su una barella, ha comin- ciato il percorso di risalita lungo circa 700 metri.