14.40 Arresto Haggis, attesa udienza dal Gip Attesa a Brindisi l'udienza di convali- da del fermo del regista Paul Haggis, ai domiciliari in albergo a Ostuni per violenza sessuale e lesioni personali aggravate su una 30enne inglese. Il premio Oscar era a Ostuni per l'Al- lora Fest, kermesse internazionale di cinema. Giunto in Puglia qualche giorno prima, ha incontrato in un B&B in città la donna conosciuta mesi fa per lavoro. Dopo 3 giorni insieme,l'ha accompagnata in aeroporto. In stato confusionale,lei è stata assistita e ha denunciato."Sono del tutto innocente" si difende Haggis.