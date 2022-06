15.05 Siccità,governo si mobilita. Allarme Po Denuncia una "situazione delicata" do- vuta alla siccità che interessa diverse regioni del Paese,il ministro delle Po- litiche agricole Patuanelli, il quale annuncia a breve un vertice tra i mini- stri per fronteggiare l'emergenza. Il Po è ormai all'allarme rosso, con un livello delle acque mai così basso da 70 anni. I prelievi d'acqua per l'irri- gazione delle terre agricole potrebbero essere limitati del 20%. Anche nel La- zio la situazione è critica e il presi- dente della Regione Zingaretti annuncia lo Stato di calamità.