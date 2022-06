17.23 Conte rassicura Draghi: M5S lo sostiene "Il sostegno a Draghi non è in discus- sione". Il leader del M5S assicura il suo appoggio al governo. Il giorno dopo la scissione Di Maio, avverte: "Non ac- cetto lezioni di Atlantismo". Non la- scio la guida del Movimento, "siamo forti con i nostri valori". Dure le parole del presidente della Ca- mera, Fico: "La scissione è un'opera- zione di potere e non politica. Ed è stata usata con una strumentalità senza precedenti. Io resto saldo nel M5S che negli anni abbiamo costruito a fatica. Oggi siamo più forti di prima".