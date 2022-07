12.44 Incendi,nel 2021 3 volte ettari in fumo Nel 2021 è bruciato il triplo degli et- tari del 2020. La Sicilia è la regione più colpita dagli incendi, la Sardegna quella con i roghi più estesi. Emerge dall'analisi dell'Ispra,che rileva come negli ultimi 20 anni il 40-50% del ter- ritorio colpito da incendi è costituito da foreste.L'anno scorso ha preso fuoco una superficie pari allo 0,5% del ter- ritorio,grande come il Lago di Garda. La vegetazione più colpita, latifoglie sempreverdi (macchia mediterranea) 56%, latifoglie decidue(come le querce) 25%, aghifoglie (pini mediterranei) 19%.