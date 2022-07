20.28 Conti pubblici,Mef: migliora fabbisogno Il fabbisogno del primo semestre 2022 è di 41.700 milioni di euro, in miglio- ramento di circa 43.000 milioni rispet- to a quello registrato nello stesso pe- riodo del 2021 (84.691 milioni). Lo rende noto il Mef, ministero Econo- mia e Finanza. A giugno il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 6.000 milioni, con un mi- glioramento di circa 9.700 milioni ri- spetto al mese corrispondente 2021, con un fabbisogno di 15.693 milioni.