20.24 Da Cdm ok stato emergenza per 5 Regioni Via libera del Consiglio dei ministri alla deliberazione dello Stato di emer- genza per siccità per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Vene- to e Piemonte. Secondo quanto si apprende da fonti mi- nisteriali le risorse stanziate sono state: 10,9 mln per Emilia Romagna, 4,2 mln per il Friuli, 9 mln Lombardia, 7,6 mln per il Piemonte, 4,8 mln per il Veneto.