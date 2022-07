12.11 Afa da bollino rosso in 20 città Non accenna a diminuire il caldo sulla Penisola e anche oggi numerose città sono al massimo livello di allerta afa. Bollino rosso del ministero della Salu- te per Ancona,Bari,Bologna,Bolzano,Ca- gliari, Campobasso, Catania, Civitavec- chia, Firenze, Frosinone, Latina, Mes- sina, Napoli, Palermo, Perugia, Pesca- ra,Reggio Calabria,Rieti,Roma e Viterbo Un po' di refrigerio arriva da una per- turbazione che ha interessato il Nord. Da giovedì venti settentrionali abbas- sano le temperature e portano temporali