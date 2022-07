17.35 Contagi schizzano a 132.274, 94 decessi Boom di nuovi casi Covid in Italia.Sono 132.274 nelle ultime 24 ore, 36.282 i precedenti, a fronte di 464.732 tamponi processati. Stabile il tasso di positi- vità al 28,4% (lunedì 27,9%). Aumentano anche le vittime, sono 94, 35 in più. In crescita i ricoveri ordinari, +355, e le terapie intensive, +20 con 53 in- gressi del giorno. Dopo 5 mesi sono oltre 100mila i nuovi contagi Covid.In Lombardia 19.037 casi, Campania 18.663, Lazio 13.555.